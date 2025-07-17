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15:51, 17 июля 2025Наука и техника

Российские «Ланцеты» оснастили ПТМ-3 для пробития брони

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» оснастили кумулятивной миной ПТМ-3
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе из состава комплекса «Ланцет» начали оснащать новой боевой частью, которая позволяет эффективно пробивать броню военной техники. Соответствующее новшество заметили в репортаже Первого канала.

«У него есть пять кумулятивных струй. Хорошо подходит для поражения бронетехники и укрепрайонов противника», — сказал российский боец с позывным Елисей.

На кадрах показано, как оператор беспилотника снаряжает аппарат боевой частью. Можно заметить, что боеприпас, который крепят в отсеке дрона, похож на противотанковую кумулятивную мину ПТМ-3. Изначально «Ланцеты» оснащали фугасно-осколочными боевыми частями.

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Базовая версия мины весит 4,9 килограмма и содержит 1,8 килограмма взрывчатого вещества. Изделием комплектуют снаряды реактивных систем залпового огня для дистанционного минирования.

В мае компания ZALA представила новое поколение дронов-камикадзе «Изделие 51» и «Изделие 52» семейства «Ланцет». Аппараты получили новые каналы связи и интеллектуальную систему наведения.

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