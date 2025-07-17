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17:23, 17 июля 2025Наука и техника

Российский «дрон-ждун» показали на фото

Российский FPV-дрон с солнечной батареей для засад показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Очередной российский FPV-дрон с солнечной батареей, которая позволяет использовать аппарат для засад, заметили в зоне СВО. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографиях показан «дрон-ждун» с солнечной панелью, который приземлили на водонапорную башню. Можно предположить, что это самая высокая точка в районе действия квадрокоптера.

Солнечные панели используют для питания оборудования беспилотника в режиме ожидания. Это позволяет компенсировать разрядку аппарата, ожидающего цель на территории противника.

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Ранее в июле издание Forbes писало, что российские FPV-дроны с солнечными панелями позволяют вести наблюдение на протяжении длительного времени.

В начале месяца о применении российских дронов с солнечными панелями сообщил украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов. Он предположил, что панель не сможет обеспечить питание беспилотника в полете, но ее хватит для работы в режиме ожидания.

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