19-летний турист отправился на отдых в Европу, упал из окна отеля и не выжил

DM: 19-летний британский турист упал из окна отеля на Ибице и не выжил

Британский турист упал из окна третьего этажа отеля в Европе во время отдыха и не выжил. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 19-летний путешественник отправился на отдых в популярный курортный город Сан-Антонио на Ибице, Испания, и заселился в четырехзвездочный отель Ibiza Rocks. В 00:40 21 июля в отеле подняли тревогу, обнаружив молодого человека, лежавшего под окнами номеров.

Гражданская гвардия подтвердила, что путешественник был жителем Великобритании. Медики, прибывшие на место, обнаружили его бездыханными и без пульса. Они провели реанимационные мероприятия, но безуспешно.

«Падение произошло с третьего этажа отеля на внешнюю часть комплекса. Судя по предварительной информации, полученной с камер, это был несчастный случай», — сообщили в полиции.

На данный момент следователи выясняют, отдыхал ли турист с друзьями или семьей. Сотрудники спецслужб также ждут результатов вскрытия, чтобы выяснить, был ли британец в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Ранее житель Швейцарии поехал в отпуск на Майорку и сорвался вниз с шестого этажа. Несмотря на полученные травмы, мужчина чудом выжил.