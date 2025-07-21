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12:38, 21 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на сообщения о новой эскалации конфликта Москвы и Баку

Сенатор Джабаров заявил об участии Британии в эскалации конфликта Москвы и Баку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Эскалация конфликта Москвы и Баку, скорее всего, не обошлась без участия западных спецслужб, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал сообщения о новом этапе эскалации.

«Азербайджан строится как независимое государство. Тем не менее, я полагаю, что не обошлось без руки западных спецслужб, прежде без британской разведки. Они используют любой момент, чтобы испортить наши отношения с южными соседями», — предположил Джабаров.

При этом сенатор призвал спокойнее относиться к сообщениям, которые передают слова президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Иногда некоторые сообщения специально распыляются для того, чтобы вынудить Россию пойти на какие-то ответные шаги, ответные комментарии. Мы не будем этого делать. Надо отдать этот вопрос на проработку нашим и азербайджанским дипломатам. Они быстрее найдут общий язык, найдут точки соприкосновения и попробуют избежать дальнейшего ухудшения отношений», — добавил он.

Алиев — опытный руководитель. Он имеет тесные связи с Россией и имеет огромный авторитет в нашей стране. Я думаю, что как опытный политик он во всем разберется. Наши отношения в любом случае будут иметь перспективу развития. Чем раньше это произойдет, тем лучше для обеих стран

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам
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Ранее появились сообщения, что Россия и Азербайджан перешли на новый этап эскалации конфликта после решения президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета AZAL.

Кроме этого, Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, призвав Киев «не соглашаться на оккупацию». По словам президента Азербайджана, это заявление «созвучно чаяниям украинского народа».

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