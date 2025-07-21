В России ответили на сообщения о новой эскалации конфликта Москвы и Баку

Сенатор Джабаров заявил об участии Британии в эскалации конфликта Москвы и Баку

Эскалация конфликта Москвы и Баку, скорее всего, не обошлась без участия западных спецслужб, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал сообщения о новом этапе эскалации.

«Азербайджан строится как независимое государство. Тем не менее, я полагаю, что не обошлось без руки западных спецслужб, прежде без британской разведки. Они используют любой момент, чтобы испортить наши отношения с южными соседями», — предположил Джабаров.

При этом сенатор призвал спокойнее относиться к сообщениям, которые передают слова президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Иногда некоторые сообщения специально распыляются для того, чтобы вынудить Россию пойти на какие-то ответные шаги, ответные комментарии. Мы не будем этого делать. Надо отдать этот вопрос на проработку нашим и азербайджанским дипломатам. Они быстрее найдут общий язык, найдут точки соприкосновения и попробуют избежать дальнейшего ухудшения отношений», — добавил он.

Алиев — опытный руководитель. Он имеет тесные связи с Россией и имеет огромный авторитет в нашей стране. Я думаю, что как опытный политик он во всем разберется. Наши отношения в любом случае будут иметь перспективу развития. Чем раньше это произойдет, тем лучше для обеих стран Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее появились сообщения, что Россия и Азербайджан перешли на новый этап эскалации конфликта после решения президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета AZAL.

Кроме этого, Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, призвав Киев «не соглашаться на оккупацию». По словам президента Азербайджана, это заявление «созвучно чаяниям украинского народа».

