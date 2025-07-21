Подростки из богатых американских семей устроили пьяный дебош в самолете

The Standard: Подростки устроили пьяный дебош на рейсе Virgin Atlantic в Лондон

Группа из девяти школьников из США устроила пьяный дебош на рейсе Virgin Atlantic из Лос-Анджелеса в Лондон. Подробностями истории поделилось издание The Standard.

Уточняется, что подростки использовали поддельные удостоверения личности для покупки алкоголя перед посадкой. Во время полета они распивали спиртное, «кричали и неистовствовали», шокируя своим поведением учителей и экипаж. Когда самолет приземлился в аэропорту Хитроу, полиция поднялась на борт и арестовала юных дебоширов.

Как пишет источник, предположительно, школьники были из богатых американских семей. Стражи правопорядка сняли их отпечатки пальцев и аннулировали электронные разрешения на поездки.

Сначала сотрудники авиакомпании отказались везти недисциплинированных пассажиров обратно в США, но позже передумали и все же вернули их родителям. В полиции подтвердили факт арестов. Теперь подросткам может грозить тюремное заключение.

Ранее в аэропорту Красноярска полицейские вывели из самолета пьяного россиянина, устроившего дебош на рейсе из Якутии. Задержание мужчины в футболке с надписью «В Питере пить» попало на видео.

