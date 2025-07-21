Появились подробности о десятках рухнувших в обрыв на российском автобусе вахтовиках

Десятки рухнувших с обрыва в автобусе вахтовиков в Якутии ехали из шахты

Десятки вахтовиков, которые рухнули в обрыв с 25-метровой высоты в Нерюнгринском районе Якутии, ехали со смены на шахте. Подробности о россиянах сообщил Telegram-канал «112».

Рабочие, как уточняется, выехали со смены на шахте «Денисовская». Их автобус рухнул в обрыв, когда водитель не справился с управлением.

Ранее в сети появились кадры момента аварии. На них видно, как транспортное средство уходит с дороги и падает в обрыв. Очевидцы также поделились кадрами с места ДТП.

Автобус с 33 вахтовиками в Якутии рухнул с 25-метровой высоты 21 июля. По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек, еще 20 пострадали. Водитель не справился с управлением — автобус съехал с технологической дороги и упал. Известно, что управлявший автобусом мужчина семь раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.