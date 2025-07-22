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17:04, 22 июля 2025Россия

В России объяснили обыски в издании Baza фразой «потеряла берега»

Политолог Марков объяснил обыски в издании Baza словами «потеряла берега»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Марков

Сергей Марков. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Обыски в редакции российского издания Baza объяснили фразой «потеряла берега». Так на следственные действия отреагировал политолог Сергей Марков в Telegram.

По его словам, данное пояснение ему сообщили. Однако свой источник Марков не раскрыл, как и другие подробности.

Ранее стало известно, что главного редактора Baza Глеба Трифонова задержали по делу превышении полномочий со стороны полицейских. По словам его адвоката Алексея Михальчика, процессуальный статус Трифонова пока не определен.

О следственных действиях в редакции Baza стало известно утром 22 июля. Когда в офис издания нагрянули силовики, связь с находившимися на месте сотрудниками пропала. Трифонова полицейские и ОМОН забрали прямо из дома и увезли.

За месяц до этого силовики пришли с обысками в информагентство Ura.ru. В результате в отношении редактора Дениса Аллаярова завели дело о даче взятки. 6 июня его арестовали.

ЖЗЛ
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