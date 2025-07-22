Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 22 июля 2025Россия

В России объяснили зачистку Зеленским антикоррупционного бюро «ликвидацией свидетелей»

Рогов: Зеленский начал зачистку НАБУ из-за имеющегося на него компромата
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начал зачистку Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ) из-за имеющегося на него и его окружение компромата. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, бюро создано американцами и продвигалось экс-президентом США Джо Байденом. Рогов считает, что НАБУ использовалось для контроля Вашингтоном политики Зеленского. «Поэтому Зеленский сейчас занят ликвидацией свидетелей, которые не стали для него подельниками», — объяснил он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что массовые обыски у детективов и сотрудников НАБУ говорят «о резком увеличении амплитуды раскачивания незаконно занимаемого президентского кресла». По его мнению, ломая последние на Украине независимые структуры, Зеленский пытается удержать власть.

О том, что Киев начал операцию по ликвидации НАБУ, стало известно 21 июля. До этого сообщалось, что бюро провело расследование против человека из окружения Зеленского. После обысков Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника организации, который якобы шпионил в пользу России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

    Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве на 49 милионов

    Российские звезды сыграли в падел и поделились секретами отдыха

    ВСУ начали перебрасывать западную технику с восточных направлений

    Госдума освободила категорию мигрантов от сдачи экзамена по русскому языку

    14-летнего туриста нашли замерзшим на вулкане в Мексике

    Стало известно о взрывах в Сумах

    В России объяснили зачистку Зеленским антикоррупционного бюро «ликвидацией свидетелей»

    Выдача автокредитов в России рухнула

    В России разработали огнемет для «Омича»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости