Рогов: Зеленский начал зачистку НАБУ из-за имеющегося на него компромата

Президент Украины Владимир Зеленский начал зачистку Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ) из-за имеющегося на него и его окружение компромата. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, бюро создано американцами и продвигалось экс-президентом США Джо Байденом. Рогов считает, что НАБУ использовалось для контроля Вашингтоном политики Зеленского. «Поэтому Зеленский сейчас занят ликвидацией свидетелей, которые не стали для него подельниками», — объяснил он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что массовые обыски у детективов и сотрудников НАБУ говорят «о резком увеличении амплитуды раскачивания незаконно занимаемого президентского кресла». По его мнению, ломая последние на Украине независимые структуры, Зеленский пытается удержать власть.

О том, что Киев начал операцию по ликвидации НАБУ, стало известно 21 июля. До этого сообщалось, что бюро провело расследование против человека из окружения Зеленского. После обысков Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника организации, который якобы шпионил в пользу России.