В угрозах Трампа России видят заслугу его жены Мелании. О чем президент США говорит с первой леди?

Hill: Трамп начал угрожать Путину из-за своей жены Мелании

В ужесточившейся риторике президента США Дональда Трампа в адрес России видят заслугу его супруги Мелании. О роли первой леди и ее влиянии на главу Белого дома рассказал конгрессмен Дон Бэкон.

Политик удовлетворен тем, что Трамп «обратил внимание на Украину». В последние дни американский лидер выражал недовольство президентом России Владимиром Путиным и сетовал на отсутствие прогресса по урегулированию конфликта.

Я думаю, за это надо благодарить Меланию. Даже президент сказал, что его жена ежедневно напоминает ему, что Россия каждую ночь наносит удары по украинским городам Дон Бэкон конгрессмен

Трамп также рассказал о своем разочаровании на встрече в Белом доме. «Я прихожу домой и говорю первой леди: "Я говорил с Владимиром [Путиным] сегодня. У нас был замечательный разговор". Она мне: "О, правда? Только что нанесли удар по еще одному [украинскому] городу».

Дональд и Мелания Трамп в Белом доме Фото: Leah Millis / Reuters

Трамп поставил России ультиматум

Ранее в июле глава Белого дома пообещал ввести тарифы против России и ее торговых партнеров, если в течение оговоренного срока не будет достигнуто мирное соглашение.

«Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы, как минимум, в 100 процентов», — заявил американский президент.

Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Между тем газета The Hill признавала, что попытки Трампа надавить на Россию ни к чему не приведут — Москва не отступит от своих целей в рамках спецоперации на Украине.

Президент США рассказал, как угрожал Путину разбомбить Москву

В этом политик сам признался в прошлом году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию. Между тем председателю КНР Си Цзиньпину он обещал разбомбить Пекин.

Об угрозах сообщила газета The Washington Post в мае 2024 года. Глава Белого дома заявил, что обещал Путину нанести удары по российской столице в том случае, если российские войска зайдут на территорию Украины. «Но правда в том, что он поверил мне…Ну, на 10 процентов», — указал Трамп.

Комментируя слова политика, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает об этом достоверной информацией, и обратил внимание на большое количество фейков. Он также напомнил, что в 2024 году телефонных разговоров между Трампом и Путиным не было.