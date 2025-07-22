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11:52, 22 июля 2025Россия

Жертвы аварии с рухнувшим в обрыв российским автобусом оказались не вахтовиками

Жертвы аварии с автобусом в Якутии оказались постоянными сотрудниками компании
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МВД по Республике Саха (Якутия)»

В автобусе, рухнувшем в обрыв на горно-обогатительном комплексе «Денисовский» в Якутии, не было вахтовиков. Все жертвы аварии оказались постоянными сотрудниками компании, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, в угледобывающей компании «Колмар» уточнили, что в момент происшествия в транспортном средстве находились специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности, а также работники участков проходческих и добычных работ. Среди них были иногородние, однако и они числились в постоянном штате.

Сейчас семьи жертв аварии решают вопрос с местом и датой похорон.

Ранее в сети появились кадры с моментом падения автобуса в обрыв. На них видно, как транспортное средство уходит с дороги и падает с высоты. Судя по записи, сделанной уже после происшествия, автобус перевернулся.

О происшествии в Нерюнгринском районе Якутии стало известно 21 июля. По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек, еще 20 пострадали. Как выяснилось, не справившийся с управлением водитель автобуса семь раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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