Жертвы аварии с рухнувшим в обрыв российским автобусом оказались не вахтовиками

Жертвы аварии с автобусом в Якутии оказались постоянными сотрудниками компании

В автобусе, рухнувшем в обрыв на горно-обогатительном комплексе «Денисовский» в Якутии, не было вахтовиков. Все жертвы аварии оказались постоянными сотрудниками компании, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, в угледобывающей компании «Колмар» уточнили, что в момент происшествия в транспортном средстве находились специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности, а также работники участков проходческих и добычных работ. Среди них были иногородние, однако и они числились в постоянном штате.

Сейчас семьи жертв аварии решают вопрос с местом и датой похорон.

Ранее в сети появились кадры с моментом падения автобуса в обрыв. На них видно, как транспортное средство уходит с дороги и падает с высоты. Судя по записи, сделанной уже после происшествия, автобус перевернулся.

О происшествии в Нерюнгринском районе Якутии стало известно 21 июля. По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек, еще 20 пострадали. Как выяснилось, не справившийся с управлением водитель автобуса семь раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

