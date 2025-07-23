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13:01, 23 июля 2025Спорт

Стало известно об отказе футболиста сборной России переходить из «Локомотива» в ЦСКА

«Чемпионат»: Сергей Пиняев отказался переходить из «Локомотива» в ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футболист сборной России Сергей Пиняев отказался переходить из московского «Локомотива» в столичный ЦСКА. Об этом стало известно «Чемпионату».

Ранее армейцы активировали опцию выкупа Пиняева у железнодорожников за 900 миллионов рублей. «Локомотив» не мог отказаться от трансфера в случае, если полузащитник дал бы на него согласие.

Пиняев перешел в «Локомотив» в январе 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро (734,2 миллиона рублей).

Ранее Пиняев признался, что за всю жизнь прочитал лишь одну книгу. «Это был Марк Твен. Что-то про остров», — рассказал футболист.

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