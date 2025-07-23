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13:44, 23 июля 2025Россия

В России оценили предстоящий третий раунд переговоров с Украиной

Джабаров: Если Киев хочет получить перемирие ради передышки, то это тупик
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Если Киев хочет получить в результате переговоров перемирие ради передышки, то это приведет их в тупик. Предстоящий третий раунд переговоров России с Украиной оценил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы рассматриваем переговоры как начало такого длинного мирного процесса, который вот эту конфликтную ситуацию с Украиной сможет рано или поздно разрядить и сделать из Украины если не близкого друга, то хотя бы нейтральное по отношению к России государство», — отметил Джабаров.

При этом, по словам сенатора, переговоры нужны как важнейший этап в урегулировании конфликта, а не для его приостановки.

Ранее сообщалось, что российская делегация вылетела на переговоры с Украиной. Предварительно, они должны начаться вечером 23 июля в Стамбуле.

Состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле не изменился, ее по-прежнему возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Главной темой, как ожидается, станут проекты меморандумов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предрек тяжелый разговор в третьем раунде переговоров с Украиной. По его словам, сложность заключается в том числе в диаметрально противоположных меморандумах России и Украины по урегулированию конфликта.

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