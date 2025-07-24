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19:57, 24 июля 2025Моя страна

Спортсмены со всей России решили побороться за Кубок пилотов страны на парапланах

В Башкирии спортсмены решили побороться за Кубок пилотов страны на парапланах
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Телеканал UTV»

Спортсмены со всей России решили побороться за Кубок пилотов страны на парапланах. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

По данным издания, состязание, в котором принимают участие 65 пилотов, проходит с 19 по 27 июля в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии.

Отмечается, что главный старт пройдет на дельтадроме «Аскарово» возле деревни Идяш-Кускарово 26 июля. Кроме того, в качестве запасных площадок выбрали деревни Шигаево и Ташбулатово, а также горнолыжный центр «Банное».

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Известно, что организаторами соревнований выступили министерства спорта РФ и республики, а также Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России и региона.

В июне российские гимнасты показали трюки на параплане без страховки и попали на видео. На кадрах на большой высоте были запечатлены парапланерист Александр Орлов и воздушная гимнастка Анжела Кулагина.

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