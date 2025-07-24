Спортсмены со всей России решили побороться за Кубок пилотов страны на парапланах

В Башкирии спортсмены решили побороться за Кубок пилотов страны на парапланах

Спортсмены со всей России решили побороться за Кубок пилотов страны на парапланах. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

По данным издания, состязание, в котором принимают участие 65 пилотов, проходит с 19 по 27 июля в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии.

Отмечается, что главный старт пройдет на дельтадроме «Аскарово» возле деревни Идяш-Кускарово 26 июля. Кроме того, в качестве запасных площадок выбрали деревни Шигаево и Ташбулатово, а также горнолыжный центр «Банное».

Известно, что организаторами соревнований выступили министерства спорта РФ и республики, а также Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России и региона.

В июне российские гимнасты показали трюки на параплане без страховки и попали на видео. На кадрах на большой высоте были запечатлены парапланерист Александр Орлов и воздушная гимнастка Анжела Кулагина.