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11:58, 24 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на ночную атаку беспилотников ВСУ на Сочи

Депутат Колесник: Ночная атака беспилотников ВСУ на Сочи — это терроризм
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Колесник

Андрей Колесник . Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал терроризмом ночную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи, так как она произошла в разгар курортного сезона и наносилась не по военным объектам. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек тяжелый ответ со стороны России.

«Это как раз в разгар курортного сезона нанесение удара по объектам, которые не являются военными. Люди отдыхают, в основном пострадало мирное население. Это еще раз свою террористическую сущность показала Украина, более того, сразу после переговоров в Стамбуле. Вот такое отношение к установлению мира», — сказал Колесник, подчеркнув, что ночная атака на Сочи — терроризм, а не бои.

Он добавил, что с российской стороны будет тяжелый ответ.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся самой массовой атаке дронов с начала специальной военной операции (СВО). Помимо падения обломков на Авиационной улице, загорелся гаражный кооператив. Кроме того, на федеральной территории Сириус под удар попала нефтебаза, где пострадали 11 человек.

В атаке ВСУ на Сочи погибли два человека. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, несовместимые с жизнью травмы получили две женщины, которые в момент атаки находились в Адлерском районе города.

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