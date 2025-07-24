Власти Сочи рассказали о ситуации в городе после ночной атаки ВСУ

Мэр Сочи Прошунин: Инфраструктура города работает штатно после ночной атаки ВСУ

После ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) инфраструктура Сочи работает в штатном режиме. О ситуации в курортном городе рассказал мэр Андрей Прошунин в Telegram.

По его словам, угроз для жителей и гостей нет. Аэропорт принимает и отправляет рейсы, однако есть задержки. Возгорание на месте падения обломков на Авиационной улице оперативно ликвидировано. Сейчас там работают аварийные службы и ресурсоснабжающие организации.

Прошунин добавил, что вместе с главой федеральной территории Сириус Дмитрием Плишкиным держит ситуацию на контроле.

Ранее число жертв атаки ВСУ на Сочи выросло до двух человек. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, несовместимые с жизнью травмы получили две женщины, которые в момент атаки находились в Адлерском районе города.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся самой массовой атаке дронов с начала СВО. Помимо падения обломков на Авиационной улице, загорелся гаражный кооператив. Кроме того, на федеральной территории Сириус под удар попала нефтебаза, где пострадали 11 человек.