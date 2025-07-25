Глава МЧС после доклада о взрыве в доме со словами «на месте разберемся» вылетел в Саратов

Глава МЧС Куренков решил лично вылететь в Саратов на место взрыва в многоэтажке

Глава МЧС Александр Куренков после доклада о взрыве в многоэтажном доме со словами «на месте разберемся» решил лично вылететь в Саратов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Министр заслушал по видео-конференц-связи доклад исполняющего обязанности начальника главка министерства по Саратовской области Алексея Костюка о ситуации на месте происшествия. После чего Куренков принял решение вылететь в российский город и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий обрушения многоквартирного дома.

«Прибуду и там на месте разберемся», — заключил в разговоре с подчиненным Куренков.

О взрыве в многоэтажке стало известно днем в пятницу, 25 июля. Предварительной причиной взрыва, вызвавшего обрушение нескольких этажей в доме, названа утечка газа.

Момент взрыва в доме попал на видео. По последним данным, пострадали семь человек, спасти не удалось четверых. Ранее в Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.