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16:20, 25 июля 2025Россия

Глава МЧС после доклада о взрыве в доме со словами «на месте разберемся» вылетел в Саратов

Глава МЧС Куренков решил лично вылететь в Саратов на место взрыва в многоэтажке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава МЧС Александр Куренков после доклада о взрыве в многоэтажном доме со словами «на месте разберемся» решил лично вылететь в Саратов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Министр заслушал по видео-конференц-связи доклад исполняющего обязанности начальника главка министерства по Саратовской области Алексея Костюка о ситуации на месте происшествия. После чего Куренков принял решение вылететь в российский город и на месте лично проконтролировать ход ликвидации последствий обрушения многоквартирного дома.

«Прибуду и там на месте разберемся», — заключил в разговоре с подчиненным Куренков.

О взрыве в многоэтажке стало известно днем в пятницу, 25 июля. Предварительной причиной взрыва, вызвавшего обрушение нескольких этажей в доме, названа утечка газа.

Момент взрыва в доме попал на видео. По последним данным, пострадали семь человек, спасти не удалось четверых. Ранее в Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

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