В США заявили о подрыве доверия к Зеленскому

The Telegraph: Принятие Зеленским закона о НАБУ серьезно подорвало доверие США

Принятие закона, направленного на ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), серьезно подорвало доверие Вашингтона к президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники в Конгрессе.

По данным издания, Зеленский проигнорировал прямые предупреждения высокопоставленных представителей США и в итоге подписал закон о НАБУ и САП. При этом, как уверяют журналисты, чиновники из Белого дома настоятельно рекомендовали украинскому лидеру не ослаблять антикоррупционную инфраструктуру, надеясь на то, что он наложит на законопроект вето.

Его убеждали в неразумности данной идеи, а в американском Конгрессе это вызвало серьезную обеспокоенность, передает газета. Принятый закон может осложнить работу сторонников Украины из США, в том числе и в рамках кампании по убеждению Трампа начать полноценную поддержку Киева. Инсайдеры из Конгресса считают, что шаг Зеленского может сорвать многомесячную работу чиновников, тихо убеждавших американского президента Дональда Трампа занять более благожелательную позицию по отношению к Украине.

22 июля стало известно, что Верховная Рада приняла законопроект, который фактически лишает субъектности главные антикоррупционные структуры Украины. В этот же день документ оказался на столе у главы государства: вскоре он был подписан.

Решение Зеленского взволновало украинскую общественность и стало отправной точкой к массовым протестам. Вечером 22 июля на улицы Киева, Львова, Одессы и Днепра вышли люди, чтобы показать свое несогласие с принятием скандального антикоррупционного закона. Некоторые из протестующих не были избирательны в выражениях: участники акции начали скандировать матерные лозунги и даже придумали кричалку на самого Зеленского, окрестив его «чертом».

Поздно вечером, после того, как протесты стали утихать, президент Украины обратился к гражданам. В своем заявлении он обвинил Россию во влиянии на антикоррупционные структуры, чем и объяснил решение, вызвавшее резонанс в обществе.

