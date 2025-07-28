Стали известны обстоятельства частичного обрушения дома в Астрахани

Подъезд дома в Астрахани рухнул во время откачки воды

В Астрахани подъезд дома разрушился во время откачки воды. Обстоятельствами ЧП с изданием «Подъем» поделились местные жители.

По словам жильцов соседнего дома, часть дома рухнула во время работы коммунальной службы. «Сегодня решили откачать воду, приехала аварийка — беда случилась, он тут же рухнул», — рассказала горожанка. В начале месяца, 5 июля, во дворе по улице Ляхова прорвало трубу, в результате чего затопило подвалы двух домов. На вызовы в аварийной службе не реагировали уже более трех недель. Теперь же после обрушения коммунальщики, наконец, приступили к откачке воды.

По словам жительницы соседней четырехэтажки, их дом находится в том же состоянии, что обрушившийся. «С 2019 года ждем расселения, и все власти молчали. Состояние дома ужасное: трещины по дому, фундамент сдвинулся. Газа у нас нет уже 10 лет. По бумагам есть, а по факту нет», — жалуется она. Многократные обращения в прокуратуру успеха не принесли. Став свидетелями обрушения подъезда, жильцы соседних домов собирают вещи и ищут, куда переехать.

О ЧП в доме по улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. На месте обрушения работают 96 спасателей и более 28 единиц техники. На данный момент из здания эвакуировали 15 человек. Из-под завалов достали трех человек.

Среди предполагаемых причин называют размытие фундамента. Здание 1962 года постройки признали аварийным еще пять лет назад — износ конструкций на тот момент составлял 79 процентов.