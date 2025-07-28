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08:16, 28 июля 2025Силовые структуры

Бывший глава крупнейшей в России IT-компании стал подсобным рабочим

Основатель Group-IB Сачков, осужденный за госизмену, трудится подсобным рабочим
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Основатель крупнейшей в России IT-компании Group-IB (переименована в F.A.C.C.T.) Илья Сачков, осужденный к 14 годам лишения свободы за госизмену, стал в колонии подсобным рабочим. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен трудится в цехе деревообработки с 10 января 2025 года. Из имеющихся в распоряжении редакции материалов следует, что Сачков неоднократно судился с администрацией исправительной колонии (ИК), обжалуя взыскания, наложенные на него за нарушения режима.

Осужденный не вернулся на рабочее место после встречи с адвокатом, за что был отправлен в штрафной изолятор на пять суток, однако Сачков обжаловал наказание за нарушение правил внутреннего распорядка. Он указал, что в рабочее время находился в комнате воспитательной работы в ожидании сотрудника, который бы отвел его в цех, так как заключенный не имеет права передвигаться самостоятельно по территории ИК. Суд его жалобу отклонил.

В августе 2024 года Верховный суд России подтвердил законность 14-летнего приговора Сачкову. В 2023 году Мосгорсуд признал его виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Предпринимателя арестовали в сентябре 2021 года. Показания на него дал бывший сотрудник ФСБ Сергей Михайлов, также осужденный за госизмену. Он утверждал, что Сачков якобы передал ФБР данные на русских хакеров.

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