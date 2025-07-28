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14:21, 28 июля 2025Экономика

Частично обрушившийся дом в Астрахани проверили на утечку газа

В частично обрушившемся доме в Астрахани не обнаружили утечку газа
Виктория Клабукова

Фото: МЧС России / ТАСС

В частично обрушившемся доме в Астрахани не обнаружили утечку газа. Об итогах проверки сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Спасатели проверяют разрушения объекта с газоанализаторами, которые не фиксируют утечку», — рассказали представители главы региона. Прежде источник агентства в оперативных службах называл взрыв газа одной из предполагаемых причин обвала подъезда в доме.

Взрыв газа как возможный катализатор обрушения отвергают и в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города, передают РИА Новости. Точную причину специалисты пока не оглашают.

О ЧП в доме по улице Ляхова стало известно ранее 28 июля. В городе создан оперативный штаб, на месте обрушения работают 96 спасателей и более 28 единиц техники. На данный момент из здания эвакуировали 15 человек. Из-под завалов достали трех человек.

Среди предполагаемых причин также называют размытие фундамента. Здание 1962 года постройки признали аварийным еще пять лет назад — износ конструкций на тот момент составлял 79 процентов. Кроме того, в соседних домах оказались затоплены подвалы — на жалобы собственников не реагировали почти месяц.

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