Российские войска начали бои за Димитров в ДНР. Группировка ВСУ оказалась в трудном положении

Пушилин: ВС России начали бои за Димитров в ДНР

Российские войска начали бои за город Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил в понедельник глава региона Денис Пушилин.

По его словам, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся в Димитрове, оказалась в крайне затруднительном положении.

По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах и самого Димитрова, и на окраинах Красноармейска Денис Пушилин глава ДНР

Кроме того, он сообщил, что самые активные продвижения подразделений армии России зафиксированы на красноармейском направлении, также улучшаются позиции и в населенном пункте Родинское. «На краснолиманском направлении мы видим и освобожденные населенные пункты, мы видим и улучшение позиции, продвижение вперед», — добавил политик.

При этом еще в начале июля сообщалось, что российские войска взяли Димитров в огневой мешок, и первые подразделения вошли в город, заняв район Николаевки на востоке. Но официальной информации от Минобороны о продвижении на этом направлении не поступало, военные корреспонденты тогда о боях в Димитрове также не сообщали. Перед этим в ВСУ предупреждали, что Красноармейску и Димитрову грозит оперативное окружение.

Бои в Димитрове признали в ВСУ

Боец ВСУ с позывным Мучной подтвердил, что подразделения Вооруженных сил РФ продвинулись в восточных окраинах Димитрова. «Основное давление происходит с восточного фланга, где враг продвинулся к восточным окраинам Мирнограда и пробует зайти малыми штурмовыми группами в промышленные и дачные зоны, там идут ближние бои», — написал украинский военный.

По его словам, ВС России наносят удары с помощью БПЛА и ФАБ по тыловым позициям и логистике украинской армии, усложняя подвоз резервов и боеприпасов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

18 июля сообщалось, что российские войска охватывают с севера Димитров с целью последующего окружения. Отмечалось, что украинские подразделения откатываются назад, неся значительные потери, а ВС России продолжают зачистку Новоэкономического.

Одновременный заход ВС РФ в Красноармейск и Димитров, а также в Степногорск в Запорожской области и в Купянск в Харьковской области связали с началом крупного летнего наступления. «ВСУ явно зашатались», — сочли авторы «Канала визионера» в Telegram.

Важность взятия Димитрова объяснили

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил «Ленте.ру» необходимость взятия Димитрова тем, что это позволяет выходить во фланг покровской группировке на южном направлении.

«Там есть какие-то оборонительные позиции, там есть промышленные районы, которые [ВСУ] используют для обороны. Собственно говоря, падение Димитрова позволяет нашим войскам усилить натиск на Покровск», — посчитал он.

По данным Матвийчука, российские войска вошли на окраины Димитрова и пытаются прорваться в центр города.