Известная юмористка рассказала о сильном шоке из-за землетрясения на Камчатке

Родственники юмористки Тринадцатко испытали шок из-за землетрясения на Камчатке

Известная российская юмористка Ярослава Тринадцатко, жившая на Камчатке, рассказала о шоке ее родственников из-за сильного землетрясения. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Только что закончила созвоны с родней на Камчатке. У всех сильный шок, тетя сказала, что это было самое сильное землетрясение на ее памяти. По ощущениям — вот как едешь в метро без рук, и надо балансировать, только пол — это земля», — рассказала юмористка. Она добавила, что никто из ее близких не пострадал.

Тринадцатко отметила, что сама в детстве пережила землетрясение, во время которого ее выносили из дома на руках. Она призналась, что всегда боялась этого природного катаклизма.

Ранее стало известно, что телеведущая Юлия Барановская с детьми попала в землетрясение на Камчатке. Она рассказала, что сначала приняла подземные толчки за проблемы с судном, на котором они ходили в океане.

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильное землетрясение, в результате которого на Курильские острова обрушились три цунами. Магнитуда землетрясения составила 8,7, это значение стало самым большим с 1952 года. Из-за катаклизма были эвакуированы около трех тысяч человек, четверо пострадали.