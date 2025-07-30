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15:44, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Известная юмористка рассказала о сильном шоке из-за землетрясения на Камчатке

Родственники юмористки Тринадцатко испытали шок из-за землетрясения на Камчатке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Кадр: Telegram-канал 112

Известная российская юмористка Ярослава Тринадцатко, жившая на Камчатке, рассказала о шоке ее родственников из-за сильного землетрясения. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Только что закончила созвоны с родней на Камчатке. У всех сильный шок, тетя сказала, что это было самое сильное землетрясение на ее памяти. По ощущениям — вот как едешь в метро без рук, и надо балансировать, только пол — это земля», — рассказала юмористка. Она добавила, что никто из ее близких не пострадал.

Тринадцатко отметила, что сама в детстве пережила землетрясение, во время которого ее выносили из дома на руках. Она призналась, что всегда боялась этого природного катаклизма.

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Ранее стало известно, что телеведущая Юлия Барановская с детьми попала в землетрясение на Камчатке. Она рассказала, что сначала приняла подземные толчки за проблемы с судном, на котором они ходили в океане.

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильное землетрясение, в результате которого на Курильские острова обрушились три цунами. Магнитуда землетрясения составила 8,7, это значение стало самым большим с 1952 года. Из-за катаклизма были эвакуированы около трех тысяч человек, четверо пострадали.

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