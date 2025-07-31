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14:15, 31 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названа непростительная ошибка Зеленского в глазах Европы

Политолог Камкин назвал решения Зеленского по НАБУ непростительными в глазах ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Европа не простит президенту Украины Владимиру Зеленскому действий против независимости антикоррупционных ведомств страны и постарается снять его с должности, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин.

«Процесс увольнения Зеленского уже запущен. И его решение разогнать НАБУ как раз было продиктовано, скажем так, игрой ва-банк. Поэтому я думаю, что уже статус-кво, скорее всего, не вернется. Тем более, что буквально на днях в двух крупных английских газетах вышло интервью с руководителем НАБУ, где он прямо обвиняет Зеленского и его окружение в коррупции, то есть это такая черная метка. Поэтому здесь Зеленский слишком поздно пошел на попятную, и ему намекают, что такого уже ему не простят», — сказал Камкин.

По его мнению, образ Зеленского разрушен и теперь он воспринимается как коррупционер и враг демократии.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны — Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры(САП). В тот же день его подписал Зеленский.

Из-за этого решения в Киеве и других городах Украины начались протесты, а Евросоюз выразил обеспокоенность действиями украинских властей. После этого, 24 июля, президент Украины согласился вернуть полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), внеся соответствующий законопроект в парламент.

31 июля парламент Украины поддержал закон о возвращении независимости НАБУ и САП.

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