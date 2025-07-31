Не стало знаменитого пса-толстяка Кругетса

Умер знаменитый пес Кругетс из Нижнего Новгорода, похудевший на 50 килограммов

Знаменитого пса-толстяка Кругетса из Нижнего Новгорода не стало после того, как ему внезапно стало плохо. Об этом сообщает «Нижегородская правда» со ссылкой на приют «Сострадание НН».

Бездомный алабай-рекордсмен, прославившийся историей похудения, почувствовал себя плохо накануне — он перестал вставать на лапы и кричал от боли. Врачи предполагали, что он страдает от сильного головокружения. Ветеринары сутки боролись за его жизнь, но спасти Кругетса не удалось. Что именно стало причиной резкого ухудшения его состояния, пока неизвестно.

Волонтеры отметили, что уход пса стал неожиданностью для всех, ведь ему было всего около пяти лет. Кругетса подобрали на улице Нижнего Новгорода в октябре 2023 года с крайней степенью ожирения, он весил 99 килограммов. Благодаря лечению и диете он смог сбросить 50 килограммов и стал символом борьбы с лишним весом у животных.

Ранее коту Крошику из Перми предложили поставить памятник. Местные жители посчитали, что Крошик должен быть «символом того, что как бы трудно ни было — не нужно сдаваться». Пользователи также указали, что кот стал символом города. У Крошика было сильное ожирение, он героически худел, но его сердце не выдержало.