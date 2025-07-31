Одна страна ЕС отказалась признавать Палестину

Венгрия не планирует признавать Палестину до мирного соглашения с Израилем

Венгрия не планирует признавать Палестину до достижения мирного соглашения с Израилем. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

Отказ Будапешта последовал за намерением ряда западных стран признать палестинское государство в одностороннем порядке. Гуйяш подчеркнул, что, по мнению венгерского правительства, палестинцы и Израиль, являющиеся сторонами конфликта на Ближнем Востоке, должны прийти к согласию по вопросу о мирном сосуществовании двух государств.

Ранее стало известно, что Франция создает коалицию стран, выступающих за признание палестинского государства. В группу уже вошли Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

Главы МИД этих государств выступили за немедленное прекращение огня, безотлагательное и безоговорочное освобождение всех заложников радикальной палестинской группировки ХАМАС, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в сектор Газа.

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что обещанное президентом Франции Эммануэлем Макроном признание палестинского государства равносильно признанию победы нацистов во время Второй мировой войны. Он также предложил расположить провозглашенную Макроном Палестину во Франции.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают инициативу Макрона о признании палестинского государства. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира. «Это пощечина жертвам [теракта] 7 октября [2023 года]», — указал Рубио.