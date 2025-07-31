Путин утвердил новые пошлины для автомобилистов и мигрантов. Они вступят в силу 1 сентября

Путин утвердил с 1 сентября новые госпошлины для водителей и мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для владельцев автомобилей. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Согласно закону, пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на машины вырастет с 2000 до 3000 рублей. Изменение коснется не только новых, но и утраченных, а также пришедших в негодность знаков. Для прицепов и мототранспортных средств пошлина увеличится с 1500 до 2250 рублей.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Кроме того, теперь за выдачу бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства автовладелец должен будет заплатить не привычные 500, а 1500 рублей. Выдача пластикового свидетельства обойдется водителем в 4,5 тысячи рублей. Изменения затронут и выдачу водительских удостоверений — документ на пластиковой основе старого образца обойдется в 4000 рублей, а нового — в 6000.

Также будет увеличена пошлина для автошкол — за документ о соответствии учебно-материальной базы требованиям от Минпросвещения России учреждения должны будут заплатить 15 тысяч рублей.

В России введут дополнительные госпошлины для мигрантов

Вместе с новыми госпошлинами для автовладельцев с 1 сентября в силу вступят и дополнительные изменения для мигрантов. Среди них планируется ввести госпошлину за постановку иностранца на учет по месту пребывания, а также увеличить пошлину на регистрацию мигрантов по месту жительства.

Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал введение госпошлин в отношении мигрантов. Он заметил, что это позволит усилить контроль за ними. Спикер ГД добавил, что данная мера даст возможность отслеживать места фактического пребывания иностранных граждан, а также снизит уровень нелегальной миграции в стране.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В рамках подписанного Путиным закона будут введены пошлины за постановку мигрантов на учет (500 рублей), продление срока временного пребывания в России (1000 рублей), за продление срока действия разрешения на работу (4,2 тысячи рублей) и ряд других.

Минфин увеличил план по штрафам за нарушение ПДД для российских водителей

Российский Минфин решил увеличить план по сбору штрафов с водителей, нарушивших правила дорожного движения (ПДД). Вместо предполагавшихся ранее 6,4 миллиарда рублей министерство подняло планку до 52,8 миллиарда — сумма увеличилась более чем в восемь раз.

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Так, штрафы за превышение скорости намерены поднять в полтора раза — с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей. Кроме того, скидка при быстрой оплате штрафа будет уменьшена, с половины суммы до 25 процентов.

Глава Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заметил, что подобные изменения окажут незначительное влияние на рост доходов страны, если говорить о целом бюджете, однако со временем, если эксперимент окажется успешным, тарифы могут увеличить еще больше.