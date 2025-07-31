Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:32, 31 июля 2025Экономика

Путин утвердил новые пошлины для автомобилистов и мигрантов. Они вступят в силу 1 сентября

Путин утвердил с 1 сентября новые госпошлины для водителей и мигрантов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых госпошлин для владельцев автомобилей. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Согласно закону, пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на машины вырастет с 2000 до 3000 рублей. Изменение коснется не только новых, но и утраченных, а также пришедших в негодность знаков. Для прицепов и мототранспортных средств пошлина увеличится с 1500 до 2250 рублей.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Кроме того, теперь за выдачу бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства автовладелец должен будет заплатить не привычные 500, а 1500 рублей. Выдача пластикового свидетельства обойдется водителем в 4,5 тысячи рублей. Изменения затронут и выдачу водительских удостоверений — документ на пластиковой основе старого образца обойдется в 4000 рублей, а нового — в 6000.

Также будет увеличена пошлина для автошкол — за документ о соответствии учебно-материальной базы требованиям от Минпросвещения России учреждения должны будут заплатить 15 тысяч рублей.

Материалы по теме:
В России повышают пошлины для автомобилистов и новых водителей. За что придется платить больше?
В России повышают пошлины для автомобилистов и новых водителей. За что придется платить больше?
22 июля 2025
В 2025 году с рынка России уйдут десятки китайских автомобильных брендов. Чем объясняется низкий спрос на них?
В 2025 году с рынка России уйдут десятки китайских автомобильных брендов. Чем объясняется низкий спрос на них?
25 марта 2025
Что изменится в России с 1 марта. Самозапрет на кредиты, новые правила регистрации автомобилей и рост военных пенсий
Что изменится в России с 1 марта. Самозапрет на кредиты, новые правила регистрации автомобилей и рост военных пенсий
28 февраля 2025

В России введут дополнительные госпошлины для мигрантов

Вместе с новыми госпошлинами для автовладельцев с 1 сентября в силу вступят и дополнительные изменения для мигрантов. Среди них планируется ввести госпошлину за постановку иностранца на учет по месту пребывания, а также увеличить пошлину на регистрацию мигрантов по месту жительства.

Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал введение госпошлин в отношении мигрантов. Он заметил, что это позволит усилить контроль за ними. Спикер ГД добавил, что данная мера даст возможность отслеживать места фактического пребывания иностранных граждан, а также снизит уровень нелегальной миграции в стране.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В рамках подписанного Путиным закона будут введены пошлины за постановку мигрантов на учет (500 рублей), продление срока временного пребывания в России (1000 рублей), за продление срока действия разрешения на работу (4,2 тысячи рублей) и ряд других.

Минфин увеличил план по штрафам за нарушение ПДД для российских водителей

Российский Минфин решил увеличить план по сбору штрафов с водителей, нарушивших правила дорожного движения (ПДД). Вместо предполагавшихся ранее 6,4 миллиарда рублей министерство подняло планку до 52,8 миллиарда — сумма увеличилась более чем в восемь раз.

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Так, штрафы за превышение скорости намерены поднять в полтора раза — с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей. Кроме того, скидка при быстрой оплате штрафа будет уменьшена, с половины суммы до 25 процентов.

Глава Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заметил, что подобные изменения окажут незначительное влияние на рост доходов страны, если говорить о целом бюджете, однако со временем, если эксперимент окажется успешным, тарифы могут увеличить еще больше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    От российской нефти начал отказываться один из крупнейших покупателей

    Задержанный российскими спецслужбами диверсант получил приговор

    Российский суд отпустил участников группового изнасилования

    Москвичам пообещали скорые дожди

    Невменяемый россиянин нанес приятелю 56 ударов стулом, молотками, напильником и ножом

    Москвичей предупредили об опасной погоде

    Загоревшийся многоэтажный дом в Подмосковье сняли на видео

    Семья Оззи Осборна почтила его память с помощью нарядов

    Зеленский высказался о российских активах

    Россиян призвали поставить защиту на окна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости