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11:09, 3 августа 2025Бывший СССР

ВСУ подорвали вторую по величине шахту в ДНР

Кимаковский: ВСУ частично разрушили инфраструктуру шахты «Краснолиманская»
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сазончик Константин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали и частично разрушили промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская». Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Согласно Кимаковскому, ВСУ подорвали шахту «Краснолиманская» по аналогии с тем, как они поступили с шахтоуправлением «Покровское».

Шахта «Краснолиманская» расположена вблизи города Родинское. Она является вторым по величине угольным предприятием в ДНР. Ежегодная добыча угля составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии.

Ранее сообщалось, что ВСУ приняли решение прекратить лечение легкораненых бойцов 225-го отдельного штурмового полка. Из них сформировали новые штурмовые группы

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