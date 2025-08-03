Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали и частично разрушили промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская». Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Согласно Кимаковскому, ВСУ подорвали шахту «Краснолиманская» по аналогии с тем, как они поступили с шахтоуправлением «Покровское».
Шахта «Краснолиманская» расположена вблизи города Родинское. Она является вторым по величине угольным предприятием в ДНР. Ежегодная добыча угля составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии.
Ранее сообщалось, что ВСУ приняли решение прекратить лечение легкораненых бойцов 225-го отдельного штурмового полка. Из них сформировали новые штурмовые группы