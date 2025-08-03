ВСУ подорвали вторую по величине шахту в ДНР

Кимаковский: ВСУ частично разрушили инфраструктуру шахты «Краснолиманская»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали и частично разрушили промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская». Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Согласно Кимаковскому, ВСУ подорвали шахту «Краснолиманская» по аналогии с тем, как они поступили с шахтоуправлением «Покровское».

Шахта «Краснолиманская» расположена вблизи города Родинское. Она является вторым по величине угольным предприятием в ДНР. Ежегодная добыча угля составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии.

Ранее сообщалось, что ВСУ приняли решение прекратить лечение легкораненых бойцов 225-го отдельного штурмового полка. Из них сформировали новые штурмовые группы

