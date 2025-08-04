Гаджетами Apple начали управлять силой мысли

Apple и Synchron показали работу чипа для управления гаджетами силой мысли

Американские компании Apple и Synchron показали, как работает функция управления гаджетами силой мысли. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

В мае партнеры рассказали об импланте Stentrode, с помощью которого люди с тяжелыми двигательными нарушениями смогут управлять гаджетами. Чип имеет 16 электродов и передает данные из мозга на устройство. В опубликованном 4 августа на YouTube видео Synchron продемонстрировала, как один из участников эксперимента управляет своим iPad силой мысли.

В ролике показали Марка Джексона — парализованного мужчину, живущего с боковым амиотрофическим склерозом. Участник эксперимента получил чип Stentrode и научился управлять гаджетами без рук. Судя по видео, Джексон набирает текст, отправляет сообщения и открывает приложения, используя имплант.

В Synchron назвали свой интерфейс «мозг-компьютер» революционным. Чип может работать с iPhone, iPad, Mac и Vision Pro. Журналисты 9to5Mac отметили, что в мае стало известно о 10 участниках исследования Apple и Synchron, которые получили свои импланты. Испытания были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В конце июля в Bloomberg рассказали, что компания Илона Маска Neuralink собирается к 2031 году ежегодно вживлять свои чипы 20 тысячам человек. Фирма намерена зарабатывать на этом миллиард долларов в год.