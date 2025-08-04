Полуголую учительницу арестовали за домогательства к школьнику

В Индии арестовали учительницу, домогавшуюся несовершеннолетнего школьника

В городе Нави-Мумбаи, Индия, арестовали школьную учительницу, подозреваемую в домогательствах к ученику. Об этом сообщает NDTV.

Сначала 35-летняя женщина переписывалась с несовершеннолетним школьником в соцсетях, затем стала звонить ему по видеосвязи, при этом она была частично раздета. Звонки продолжались до тех пор, пока тот не рассказал о них родителям.

Его отец обратился в полицию и заявил, что разговоры с полуголой учительницей пошатнули психическое здоровье ребенка. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Теперь полиция пытается выяснить, не домогалась ли она и других учеников.

Ранее сообщалось, что суд города Мумбаи постановил выпустить под залог бывшую учительницу, которая совратила школьника. Женщина много раз отвозила подростка в пятизвездочные отели и занималась с ним сексом.