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02:00, 4 августа 2025Из жизни

Полуголую учительницу арестовали за домогательства к школьнику

В Индии арестовали учительницу, домогавшуюся несовершеннолетнего школьника
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Oleg Elkov / Getty Images

В городе Нави-Мумбаи, Индия, арестовали школьную учительницу, подозреваемую в домогательствах к ученику. Об этом сообщает NDTV.

Сначала 35-летняя женщина переписывалась с несовершеннолетним школьником в соцсетях, затем стала звонить ему по видеосвязи, при этом она была частично раздета. Звонки продолжались до тех пор, пока тот не рассказал о них родителям.

Его отец обратился в полицию и заявил, что разговоры с полуголой учительницей пошатнули психическое здоровье ребенка. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Теперь полиция пытается выяснить, не домогалась ли она и других учеников.

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Ранее сообщалось, что суд города Мумбаи постановил выпустить под залог бывшую учительницу, которая совратила школьника. Женщина много раз отвозила подростка в пятизвездочные отели и занималась с ним сексом.

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