Пожизненно осужденный за убийство отца журналиста выжил после суицида

Пожизненно осужденный за расправу над отцом российского журналиста выжил после суицида. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Адам Щербаков, которого приговорили к пожизненному заключению за расправу над отцом журналиста Владимира Легойды, совершил попытку суицида. Врачи смогли его спасти, но мужчина в коме в критическом состоянии.

Преступление было совершено в подмосковном поселке Горки Ленинские. Щербаков у продуктового магазина заметил незнакомого пожилого мужчину и решил его обокрасть. С этой целью он уговорил пенсионера подвезти его, а по дороге напал на него. После расправы преступник забрал у потерпевшего 100 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что Щербаков подделал два паспорта. В октябре и декабре 2023 года он нашел в Москве и области два документа и вклеил в них свою фотографию.

29 декабря 2023 года машину с отцом Владимира Легойды нашли в овраге. Почти сразу силовики задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что россиянка отвергла ухаживания мужчины и получила выстрел в лицо.