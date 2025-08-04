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20:26, 4 августа 2025Силовые структуры

Пожизненно осужденный за расправу над отцом российского журналиста выжил после суицида

Пожизненно осужденный за убийство отца журналиста выжил после суицида
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Пожизненно осужденный за расправу над отцом российского журналиста выжил после суицида. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Адам Щербаков, которого приговорили к пожизненному заключению за расправу над отцом журналиста Владимира Легойды, совершил попытку суицида. Врачи смогли его спасти, но мужчина в коме в критическом состоянии.

Преступление было совершено в подмосковном поселке Горки Ленинские. Щербаков у продуктового магазина заметил незнакомого пожилого мужчину и решил его обокрасть. С этой целью он уговорил пенсионера подвезти его, а по дороге напал на него. После расправы преступник забрал у потерпевшего 100 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что Щербаков подделал два паспорта. В октябре и декабре 2023 года он нашел в Москве и области два документа и вклеил в них свою фотографию.

29 декабря 2023 года машину с отцом Владимира Легойды нашли в овраге. Почти сразу силовики задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что россиянка отвергла ухаживания мужчины и получила выстрел в лицо.

ЖЗЛ
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