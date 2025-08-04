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10:16, 4 августа 2025Путешествия

В России захотели увеличить штрафы для дебоширов в самолете

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с предложением увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета до 12 тысяч рублей. Соответствующий законопроект депутат внесет в нижнюю палату парламента, его текст есть в распоряжении РИА Новости.

В документе говорится, что за мелкое хулиганство, совершенное на борту воздушного судна, предлагается ввести штраф в размере пяти-десяти тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток. Сейчас за подобное нарушение дебоширов штрафуют на 2000-5000 рублей.

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За курение на борту лайнера Нилов хочет ввести штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей. В настоящее время за это штрафуют на 500-1500 рублей.

Помимо этого, законопроектом увеличивается штраф за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Такое нарушение будет караться штрафом в размере от 8000 до 12000 рублей вместо нынешних 2000-5000.

Ранее депутат заявил, что в Госдуме готовят к внесению обновленный законопроект о запрете бесплатного обучения для школьников из категории детей мигрантов. Инициатива касается учащихся с 1-го по 11-й класс.

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