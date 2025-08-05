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19:36, 5 августа 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

Зеленский заявил, что поговорил с Трампом о мире и антироссийских санкциях
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Об итогах разговора он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, диалог вышел продуктивным и, в частности, касался процесса мирного урегулирования конфликта на Украине.

Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Кроме того, они обсудили сотрудничество США и Украины в сфере обороны. Киев уже подготовил проект соглашения по беспилотникам и готов его подробно обсуждать. По словам Зеленского, это может стать одной из самых сильных сделок с Вашингтоном.

Разговор также коснулся санкций против России. Зеленский выразил уверенность в продолжении взаимодействия со странами НАТО.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина собрала полмиллиарда долларов на закупку американского оружия

Сегодня Киев получил от Швеции, Норвегии и Дании 500 миллионов долларов в рамках инициативы о закупке американского оружия. Зеленский поблагодарил партнеров и подчеркнул, что это очень сильная инициатива, которая значительно увеличит защиту Украины.

«Вчера 500 миллионов евро от Нидерландов, теперь еще решение на полмиллиарда долларов. Это будет ощущаться. И это будет хорошим примером для других стран НАТО», — заявил украинский лидер.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Он также отметил вклад союзников не только в поставки оружия, но и в развитие совместных оборонных производств. В рамках инициативы о беспилотниках с США, которую назвали «мегасделкой», Вашингтон получит доступ к украинским боевым беспилотникам, которые использовались и были проверены в ходе российско-украинского конфликта, в обмен на закупку Украиной американского оружия. По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, сделка может быть заключена уже осенью.

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Зеленский призвал усилить санкции против России

Ранее украинский лидер заявил, что санкции против России сработают, если будут достаточно сильными.

«Мир сейчас видит, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными. Поэтому давление нужно усиливать», — написал политик.

Зеленский также поблагодарил США, страны-члены ЕС и «Большой семерки», а также тех, «кто готов давить как следует».

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