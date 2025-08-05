Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

Зеленский заявил, что поговорил с Трампом о мире и антироссийских санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Об итогах разговора он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, диалог вышел продуктивным и, в частности, касался процесса мирного урегулирования конфликта на Украине.

Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, они обсудили сотрудничество США и Украины в сфере обороны. Киев уже подготовил проект соглашения по беспилотникам и готов его подробно обсуждать. По словам Зеленского, это может стать одной из самых сильных сделок с Вашингтоном.

Разговор также коснулся санкций против России. Зеленский выразил уверенность в продолжении взаимодействия со странами НАТО.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина собрала полмиллиарда долларов на закупку американского оружия

Сегодня Киев получил от Швеции, Норвегии и Дании 500 миллионов долларов в рамках инициативы о закупке американского оружия. Зеленский поблагодарил партнеров и подчеркнул, что это очень сильная инициатива, которая значительно увеличит защиту Украины.

«Вчера 500 миллионов евро от Нидерландов, теперь еще решение на полмиллиарда долларов. Это будет ощущаться. И это будет хорошим примером для других стран НАТО», — заявил украинский лидер.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Он также отметил вклад союзников не только в поставки оружия, но и в развитие совместных оборонных производств. В рамках инициативы о беспилотниках с США, которую назвали «мегасделкой», Вашингтон получит доступ к украинским боевым беспилотникам, которые использовались и были проверены в ходе российско-украинского конфликта, в обмен на закупку Украиной американского оружия. По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, сделка может быть заключена уже осенью.

Зеленский призвал усилить санкции против России

Ранее украинский лидер заявил, что санкции против России сработают, если будут достаточно сильными.

«Мир сейчас видит, что санкции против России и вторичные санкции против всех, кто помогает ей наживаться на нефти, могут сработать, если будут достаточно сильными. Поэтому давление нужно усиливать», — написал политик.

Зеленский также поблагодарил США, страны-члены ЕС и «Большой семерки», а также тех, «кто готов давить как следует».