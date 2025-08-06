Американский самолет пересек границу России на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Самолет США пересек границу РФ на фоне сообщений о визите Уиткоффа в Москву

Самолет того же типа, что и у спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, пересек российскую границу на фоне сообщений о его планах приехать в Россию. Это следует из данных Flightradar24.

Согласно сведениям портала, вылетевший из Флориды самолет Bombardier Global 7500 пересек границу с Россией примерно в 6:11 по Москве в среду, 6 августа.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф посетит Россию. Предположительно, в ходе своего визита 6 августа он попытается убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.