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06:55, 6 августа 2025Мир

Американский самолет пересек границу России на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Самолет США пересек границу РФ на фоне сообщений о визите Уиткоффа в Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Самолет того же типа, что и у спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, пересек российскую границу на фоне сообщений о его планах приехать в Россию. Это следует из данных Flightradar24.

Согласно сведениям портала, вылетевший из Флориды самолет Bombardier Global 7500 пересек границу с Россией примерно в 6:11 по Москве в среду, 6 августа.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф посетит Россию. Предположительно, в ходе своего визита 6 августа он попытается убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня на Украине.

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