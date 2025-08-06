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11:34, 6 августа 2025Россия

«Радикальное решение кадровой проблемы». Бизнесмен-христианин Стерлигов анонсировал открытие рынка рабов

Бизнесмен-христианин Герман Стерлигов сообщил об открытии рынка с рабынями
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Скандально известный российский бизнесмен-христианин Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка. Рынок с рабами и рабынями будет открыт 29-30 августа на Большой ремесленной выставке.

Стерлигов отметил, что невольничий рынок сможет радикально решить кадровую проблему.

Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!

Герман Стерлиговбизнесмен

Стерлигов просил у властей денег на слуг

В июле Стерлигов обратился к властям с просьбой дать ему денег. Он возмутился, что журналисты продолжают называть его миллиардером, хотя бизнесмен не может позволить себе даже базовые вещи.

По его словам, выручка от крестьянских продуктов, которые он продает за десятки тысяч рублей, идет на «затыкание дыр». «Колочусь по хозяйству с утра до вечера, — написал предприниматель. — В долгах как в шелках».

Часть средств, отметил Стерлигов, уходит на поддержание его общественных и культурных проектов по изданию древних исторических рукописных книг и возрождению старинных ремесел.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

При этом сообщалось, что миллиардер продавал сыр по 120 тысяч рублей. Сам бизнесмен отмечал, что устанавливает высокие цены не для всех категорий покупателей, а лишь для безбожников.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бизнесмен назвал верующих лохами

Предприниматель убежден, что все существующие ветви христианства так или иначе впали в ересь — будь то православие, католицизм или протестантизм. Стерлигов утверждает, что и сами священники знают об этом, однако скрывают правду от паствы.

В то же время Стерлигов называет себя некрещеным, но православным.

В апреле стало известно, что Стерлигов лишил наследства всю семью. Он назвал дочь и жену еретичками, а двоих сыновей — блудными. Бизнесмен не раскрыл, в какую именно «ересь» впали его родственники, однако заметил, что жена, дочь Пелагия, сын Арсений и сын Пантелеимон больше не входят в «слободу Стерлиговых».

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В свою очередь, известный российский сектовед Александр Дворкин отмечал, что Стерлигов не имеет отношения ни к православию, ни к старообрядчеству, а его апелляция к церковной истории для обоснования ереси Русской православной церкви выдает в нем невежество. «Он сам себе "церковь и согласие"», — отмечал эксперт.

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