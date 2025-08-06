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06:30, 6 августа 2025Наука и техника

Разработан метод омоложения кожи

Aging: Сыворотка крови молодых людей способна омолаживать кожу человека
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Ученые показали, что сыворотка крови молодых людей способна омолаживать кожу человека — но только при участии клеток костного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

В лабораторном эксперименте использовалась микрофизиологическая система — модель кожи и костного мозга, объединенная в единую циркулирующую среду. В нее вводили сыворотку крови от молодых (до 30 лет) и пожилых (старше 60 лет) доноров. Выяснилось, что сыворотка кожи молодых людей снижает биологический возраст кожи и усиливает деление клеток. Однако этот эффект проявлялся только при наличии костномозговых клеток.

Анализ показал, что именно костный мозг, реагируя на сыворотку, начинает вырабатывать сигнальные белки, запускающие процессы регенерации в коже. Ученые обнаружили 55 таких белков и выделили семь, которые подтвердили омолаживающий эффект в лабораторных тестах: они активизировали деление клеток, усиливали выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, улучшали функцию митохондрий и снижали признаки старения.

Исследование подтверждает, что омоложение — это не просто «вливание молодой крови», а сложный межорганный процесс, в котором костный мозг играет ключевую роль.

Ранее была выявлена польза витамина С в поддержании здоровья кожи — известно, что он участвует в синтезе коллагена, защищает клетки от окислительного стресса и способствует заживлению.

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