iPhone 17 Pro получит больше памяти

Instant Digital: iPhone 17 Pro получит от 256 гигабайт памяти — как 17 Pro Max

Корпорация Apple намерена увеличить минимальный объем встроенной памяти новых флагманских смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

По словам специалиста, iPhone 17 Pro будет иметь минимум 256 гигабайт постоянной памяти. Для сравнения, на рынке существует версия iPhone 16 Pro с накопителем на 128 гигабайт. При этом Apple больше двух лет продает смартфоны серии Pro Max с 256 гигабайтами памяти. Так, такой накопитель имеет iPhone 16 Pro Max.

Журналисты MacRumors связали увеличение минимального объема памяти с будущим ростом цен на iPhone. Об этом в конце июля рассказал аналитик фирмы Jefferies Эдисон Ли. По его информации, iPhone 17 Pro будет стоить минимум 1049 долларов (около 84 тысяч рублей), или на 50 долларов дороже модели 16 Pro.

Также Instant Digital подтвердил сообщения некоторых инсайдеров, которые ранее раскрыли дату анонса новых смартфонов Apple. В материале специалиста говорится, что презентация iPhone 17 Pro состоится во вторник, 9 сентября. Гаджеты поступят в продажу в пятницу, 12 сентября.

Ранее авторы Appleinsider заявили, что корпорация Apple поднимет цены на iPhone из-за высоких импортных пошлин, введенных по причине испорченных отношений между США и Индией.