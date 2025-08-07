Россия
Появилось видео с Путиным и Адамом Кадыровым на официальной встрече в Кремле

Кремль опубликовал видео с Путиным и сыном главы Чечни Адамом Кадыровым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Президент России Владимир Путин и несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, одновременно находились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца во время официальной встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Видео с российским лидером и сыном Кадырова появилось в Telegram-канале Кремля.

Судя по кадрам, которые опубликовал Кремль, Адам Кадыров находился среди технического персонала и журналистов, которые ожидали конца церемонии у одной из стен Георгиевского зала.

На встрече присутствовал и отец Адама Кадырова, Рамзан. Вероятно, Кадыров-младший сопровождал главу Чечни как начальник его службы безопасности.

Ранее сообщалось, что бегавший за машиной Адама Кадырова экс-депутат Максим Баранов пожаловался на несправедливость. Он обещал обратиться к Путину.

    Все новости