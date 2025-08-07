Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:51, 7 августа 2025Наука и техника

Американский «Адский огонь» получит боеголовку с фокусировкой взрыва

TWZ: Ракета AGM-114 Hellfire получит боеголовку с фокусировкой взрыва
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Staff Sgt. Joseph Pagan / US Air National Guard

Ракета AGM-114 Hellfire («Адский огонь»), обычно используемая Силами специальных операций США для точечного уничтожения террористов и боевиков, получит боеголовку с фокусировкой взрыва. Об этом пишет издание TWZ.

Информацию о разработке новой боевой части обозреватель Джозеф Тревитик обнаружил в бюджетном запросе Пентагона на 2026 финансовый год, где говорится о планах создания версии AGM-114 Hellfire с шарнирно-сочлененной системой управления селективным высокоточным воздействием Selectable Precision Effects Articulated (SPEAR), которую планируется запускать с вертолетов AC-130J Ghostrider и беспилотников MQ-9 Reaper.

Боевая часть SPEAR, согласно документу, предполагает два режима работы, позволяющих, в зависимости от цели, выбирать направление взрыва (фронтальное или радиальное).

Стандартная боеголовка AGM-114R Hellfire, как напоминает Тревитик, состоит из кумулятивного заряда, окруженного оболочкой, при детонации в радиальном направлении выбрасывающей облако мелких поражающих элементов.

Материалы по теме:
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

По данным издания, испытания ракеты AGM-114 Hellfire с боеголовкой SPEAR проводятся минимум с 2021 года. Использование усовершенствованной ракеты, как пишет обозреватель, позволит более точно поражать цели, например, при атаке сверху.

В декабре 2019 года издание обратило внимание на появившиеся в сети снимки боевой части сработавшей американской ракеты AGM-114 Hellfire, которая использовалась для точечного удара по минивэну в одном из районов Сирии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Массовое отравление детей в российском лагере вызвало реакцию СК

    Брата главы российского региона осудят за полумиллиардное хищение

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости