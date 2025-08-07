Американский «Адский огонь» получит боеголовку с фокусировкой взрыва

TWZ: Ракета AGM-114 Hellfire получит боеголовку с фокусировкой взрыва

Ракета AGM-114 Hellfire («Адский огонь»), обычно используемая Силами специальных операций США для точечного уничтожения террористов и боевиков, получит боеголовку с фокусировкой взрыва. Об этом пишет издание TWZ.

Информацию о разработке новой боевой части обозреватель Джозеф Тревитик обнаружил в бюджетном запросе Пентагона на 2026 финансовый год, где говорится о планах создания версии AGM-114 Hellfire с шарнирно-сочлененной системой управления селективным высокоточным воздействием Selectable Precision Effects Articulated (SPEAR), которую планируется запускать с вертолетов AC-130J Ghostrider и беспилотников MQ-9 Reaper.

Боевая часть SPEAR, согласно документу, предполагает два режима работы, позволяющих, в зависимости от цели, выбирать направление взрыва (фронтальное или радиальное).

Стандартная боеголовка AGM-114R Hellfire, как напоминает Тревитик, состоит из кумулятивного заряда, окруженного оболочкой, при детонации в радиальном направлении выбрасывающей облако мелких поражающих элементов.

По данным издания, испытания ракеты AGM-114 Hellfire с боеголовкой SPEAR проводятся минимум с 2021 года. Использование усовершенствованной ракеты, как пишет обозреватель, позволит более точно поражать цели, например, при атаке сверху.

В декабре 2019 года издание обратило внимание на появившиеся в сети снимки боевой части сработавшей американской ракеты AGM-114 Hellfire, которая использовалась для точечного удара по минивэну в одном из районов Сирии.