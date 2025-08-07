Ветеран «Вагнера» Габидуллин отверг причастность Пригожина к контрабанде черепов

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не мог быть причастен к контрабанде черепов бегемотов из Африки. Так на распространяемые журналистом Александром Невзоровым (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) новые слухи о Пригожине ответил ветеран Вагнера Марат Габидуллин, его слова приводит Daily Storm.

По словам бывшего вагнеровца, Пригожин, хотя и мог симпатизировать некоторым журналистам, однако с Невзоровым дружбы не водил, и ради него основатель «Вагнера» не стал бы заставлять бойцов искать столь странные предметы. Боец отметил, что видел в кабинете Пригожина африканские алмазы, но о черепах никогда не слышал.

С Габидуллиным согласен другой ветеран «Вагнера» с позывным Гранит. Он отверг приписываемую Пригожину причастность к контрабанде черепов и заявил, что в Африке бойцы выполняли более важные задания. «Мы там занимались другими делами (...) Невзоров не был тем, ради кого бы проводили раскопки (...) Это цирк! У нас не было времени заниматься всякого рода ***», — подытожил он.

Ранее стало известно, что участвовавшие в мятеже частной военной компании «Вагнер» бойцы думали, что марш на Москву согласован с президентом России Владимиром Путиным и крайне удивились, когда глава государства осудил действия Пригожина.