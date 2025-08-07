Домогаров заявил о «человеческом приговоре» театру Моссовета

Актер Александр Домогаров возмутился прощанием с режиссером Юрием Ереминым

Народный артист России Александр Домогаров возмутился отсутствием художественного руководителя театра Моссовета Евгения Марчелли на прощании с режиссером Юрием Ереминым. Пост об этом актер опубликовал в личном Telegram-канале.

Еремин был штатным режиссером театра на протяжении 25 лет. Режиссера не стало 1 августа, ему был 81 год.

Домогаров подчеркнул, что во время конфликта с новым руководством лишь Еремин защищал его от нападок коллег. По словам актера, на сборе труппы после речи Еремина из рук режиссера вырвали микрофон и вытолкнули его со сцены. Артист подчеркнул, что это сделали те же люди, которые позже говорили «слезливые речи» на прощании, состоявшемся 4 августа в театре Моссовета.

«После "официоза" на отпевание в храм из театра приехали лишь несколько человек. На панихиде были только родственники. Худрука не было нигде! А худрук — это должность. И этот человек был обязан либо присутствовать, либо направить телеграмму», — написал Домогаров. По его мнению, произошедшее стало «человеческим приговором» учреждению.

Домогаров служил в театре Моссовета с 1995 года. В мае 2024-го актер написал заявление об увольнении. Сообщалось, что причиной ухода стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева. Артист пообещал больше не переступать порог учреждения.