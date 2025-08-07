Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:30, 7 августа 2025Культура

Домогаров заявил о «человеческом приговоре» театру Моссовета

Актер Александр Домогаров возмутился прощанием с режиссером Юрием Ереминым
Ольга Коровина

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Александр Домогаров возмутился отсутствием художественного руководителя театра Моссовета Евгения Марчелли на прощании с режиссером Юрием Ереминым. Пост об этом актер опубликовал в личном Telegram-канале.

Еремин был штатным режиссером театра на протяжении 25 лет. Режиссера не стало 1 августа, ему был 81 год.

Домогаров подчеркнул, что во время конфликта с новым руководством лишь Еремин защищал его от нападок коллег. По словам актера, на сборе труппы после речи Еремина из рук режиссера вырвали микрофон и вытолкнули его со сцены. Артист подчеркнул, что это сделали те же люди, которые позже говорили «слезливые речи» на прощании, состоявшемся 4 августа в театре Моссовета.

«После "официоза" на отпевание в храм из театра приехали лишь несколько человек. На панихиде были только родственники. Худрука не было нигде! А худрук — это должность. И этот человек был обязан либо присутствовать, либо направить телеграмму», — написал Домогаров. По его мнению, произошедшее стало «человеческим приговором» учреждению.

Домогаров служил в театре Моссовета с 1995 года. В мае 2024-го актер написал заявление об увольнении. Сообщалось, что причиной ухода стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева. Артист пообещал больше не переступать порог учреждения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Кремль заявил о приемлемом предложении от США

    Названы предполагаемые предложения Уиткоффа Путину по Украине

    В стрипсах Rostic's обнаружили сальмонеллу

    Россияне вдвое сильнее задолжали по ипотеке

    Мерц обсудил с Зеленским визит Уиткоффа в Москву

    Мировые СМИ отреагировали на предстоящую встречу Путина и Трампа

    Раскрыты подробности разногласий Ани Лорак с мужем

    МИД призвали принять меры по освобождению задержанного в Киргизии российского журналиста

    Путин назвал одну дружественную России страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости