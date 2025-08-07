Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 7 августа 2025Россия

Губернатор сообщил о смерти главы комитета регионального заксобрания в ДТП

Губернатор Авдеев сообщил о смерти главы комитета заксобрания Максюкова в ДТП
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о смерти главы комитета по бюджетной и налоговой политике законодательного собрания региона Михаила Максюкова. Информацию об этом он опубликовал в Telegram-канале.

«Он пользовался огромным авторитетом как порядочный человек, как Профессионал. Вместе с ним мы проводили колоссальную работу по формированию областного бюджета (...). Я приношу искренние соболезнования близким Михаила Юрьевича, супруге, детям», — сообщил губернатор.

Максюков также был руководителем компании ООО «Магистраль ЛТД» — она производила бронестекла. Чиновник, как уточнило управление МВД по Владимирской области, попал в аварию на дороге Р-132 в районе деревни Бабино Гусь-Хрустального района.

22 июля исполняющий обязанности зампреда правительства Забайкалья Алексей Гончаров за рулем Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и спровоцировал смертельную аварию. Пострадали шесть человек, один не выжил. Чиновник возвращался с Байкала, вместе с ним в машине были жена и две дочери. Сам Гончаров объяснял, что наехал на дорожную неровность, из-за чего его автомобиль отбросило на встречку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

    В России предложили штрафовать за отказ уступать место в автобусе

    Буланова отреагировала на насмешки над ее подтанцовкой

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Кадырова заметили на переговорах в Кремле

    Путин назвал подходящее место для встречи с Трампом

    Трамп допустил готовность России к обмену территориями

    Желание впечатлить возлюбленную подвело россиянина под две уголовные статьи

    Губернатор сообщил о смерти главы комитета регионального заксобрания в ДТП

    В Раде заявили о панике Киева из-за встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости