Губернатор сообщил о смерти главы комитета регионального заксобрания в ДТП

Губернатор Авдеев сообщил о смерти главы комитета заксобрания Максюкова в ДТП

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о смерти главы комитета по бюджетной и налоговой политике законодательного собрания региона Михаила Максюкова. Информацию об этом он опубликовал в Telegram-канале.

«Он пользовался огромным авторитетом как порядочный человек, как Профессионал. Вместе с ним мы проводили колоссальную работу по формированию областного бюджета (...). Я приношу искренние соболезнования близким Михаила Юрьевича, супруге, детям», — сообщил губернатор.

Максюков также был руководителем компании ООО «Магистраль ЛТД» — она производила бронестекла. Чиновник, как уточнило управление МВД по Владимирской области, попал в аварию на дороге Р-132 в районе деревни Бабино Гусь-Хрустального района.

