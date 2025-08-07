Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хеккен
Сегодня
20:00 (Мск)
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Сегодня
19:30 (Мск)
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
10:07, 7 августа 2025Спорт

Легенда «Спартака» отказался считать Черчесова выдающимся тренером

Евгений Ловчев отказался считать Станислава Черчесова выдающимся тренером
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Ловчев

Евгений Ловчев . Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев оценил назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ахмата». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению легендарного игрока красно-белых, тренер обязательно покажет результат. «Это человек большого футбола и большой тренер. Это не выдающийся тренер, потому что выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами», — заявил Ловчев.

Черчесов был назначен главным тренером «Ахмата» 6 августа. Контракт со специалистом заключен на три года.

Ранее «Ахмат» расстался с главным тренером Александром Сторожуком. Контракт со специалистом и его штабом был расторгнут по соглашению сторон.

