10:41, 7 августа 2025Экономика

Морские перевозки российского угля резко подорожали

Argus: Фрахт для перевозки угля подорожал на 20 %, до максимума с начала года
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ставки фрахта судов для перевозки угля на экспорт из западных и южных портов России выросли в июне-июле в среднем на 20 процентов в месячном выражении и достигли максимумов с начала года. Об этом со ссылкой на обзор агентства Argus пишут «Ведомости».

Так, стоимость доставки из черноморского порта Тамань в турецкий Искендерун выросла на четверть по сравнению с концом мая, до 15 долларов за тонну, а из балтийского порта Усть-Луга туда же — на 26 процентов до 22 долларов. На схожие уровни подорожал и фрахт на дальневосточном направлении, а также перевозка угля из Усть-Луги в Индию.

Среди причин резкого роста цен в публикации называют прежде всего усиление глобального спроса, разогнавшего, например, на трансатлантическом направлении стоимость фрахта с начала июля на 30 процентов на фоне рекордного урожая сои в Бразилии и старта экспорта кукурузы. Также, указывают журналисты, дополнительное давление на размер платы за перевозки из РФ оказывают новые правила безопасности, согласно которым все прибывающие из-за рубежа суда обязали получать разрешение начальника порта и ФСБ, что, вероятно, может снизить доступность судов из-за роста административной нагрузки на фрахтователей и судовладельцев.

В этих условиях, говорится в статье, российские компании сосредоточились на коротких маршрутах поставок угля — в первую очередь в Турцию, поскольку экспорт угля туда оставался прибыльным. Вместе с тем ведущий эксперт «Финама» Дмитрий Баранов отмечает, что, несмотря на рост фрахтовых ставок, снижение отгрузки угля пока маловероятно — с его точки зрения повышение ставок способно привлечь новых судовладельцев, что со временем стабилизирует цены.

В свою очередь партнер Neft Research по консалтингу Александр Котов подчеркнул, что рост ставок не является сейчас главной проблемой для переживающей непростые времена угольной отрасли, для которой важнее низкие цены на уголь на мировом рынке, делающие экспорт убыточным.

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), общий экспорт угля из РФ в январе-мае текущего года вырос на 1 процент до 81,3 миллиона тонн. При этом сальдированный убыток российских угольщиков за тот же период составил 136,2 миллиарда рублей против прибыли в 9,1 миллиарда годом ранее.

