Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:58, 7 августа 2025Силовые структуры

МВД объявило в розыск бывшего главу российского региона по уголовной статье

МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Дубровского
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

МВД России объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В министерстве уточнили, что экс-глава российского региона разыскивается по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что МВД РФ подозревает челябинских чиновников и бизнесменов в растрате почти 3 миллиардов рублей, выделенных в рамках 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. По уголовному делу задержанного ФСБ министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева проходят шесть фигурантов.

19 февраля был задержан сын Дубровского Александр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Акулы приплыли к берегу популярного у россиян курорта Турции и напугали туристов

    В России раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Гоблин назвал представителей одной профессии бестолковыми лохами

    Священник заявил об исходящей от мигрантов опасности

    Популярный рэпер прервал тур из-за критического состояния новорожденной дочери

    Китайцам стало сложнее продавать технику в России

    Российский фондовый рынок взлетел на геополитическом позитиве

    Две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией. Чем закончился этот рейд?

    Возлюбленная Криштиану Роналду показала тело в красном купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости