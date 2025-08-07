МВД объявило в розыск бывшего главу российского региона по уголовной статье

МВД объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Дубровского

МВД России объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В министерстве уточнили, что экс-глава российского региона разыскивается по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что МВД РФ подозревает челябинских чиновников и бизнесменов в растрате почти 3 миллиардов рублей, выделенных в рамках 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. По уголовному делу задержанного ФСБ министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева проходят шесть фигурантов.

19 февраля был задержан сын Дубровского Александр.