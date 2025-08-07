В Черкассах мужчина устроил стрельбу в McDonald's

В Черкассах на Украине мужчина устроил стрельбу в McDonald's. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Согласно информации из городских пабликов, после стрельбы мужчина забаррикадировался в туалете ресторана. Полиция заявила, что задержала его. От выстрелов мужчины не пострадал никто, кроме него самого. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. По его словам, неизвестный приблизился к старшему оперативнику отдела управления центра специальных операций на улице, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся с места преступления.

До этого в Кривом Роге Днепропетровской области военнослужащий Вооруженных сил Украины из пневматического пистолета ранил в голову ребенка.