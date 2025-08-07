Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хеккен
Сегодня
20:00 (Мск)
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Сегодня
19:30 (Мск)
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
18:55, 7 августа 2025Спорт

Назван лучший тренажер для идеального пресса

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmytrenko Vlad / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучший тренажер для идеального пресса. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что ролик для пресса поможет развить рельефный корпус. Она отметила, что это устройство помогает укрепить мышцы кора через упражнение раскатки, которое задействует прямую, поперечную и косые мышцы живота, широчайшие мышцы спины и ряд других стабилизаторов.

Ротач назвала правильную технику выполнения упражнения: медленное перекатывание с контролем положения таза и корпуса.
Важно избегать распространенных ошибок, таких как чрезмерный изгиб локтей и потеря натяжения ягодиц, чтобы тренировка была безопасной и эффективной. Для начинающих достаточно одного-трех подходов по 5-10 повторений.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Внешность возлюбленного Элизабет Херли на фото с красной дорожки высмеяли в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости