Назван лучший тренажер для идеального пресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучший тренажер для идеального пресса. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что ролик для пресса поможет развить рельефный корпус. Она отметила, что это устройство помогает укрепить мышцы кора через упражнение раскатки, которое задействует прямую, поперечную и косые мышцы живота, широчайшие мышцы спины и ряд других стабилизаторов.

Ротач назвала правильную технику выполнения упражнения: медленное перекатывание с контролем положения таза и корпуса.

Важно избегать распространенных ошибок, таких как чрезмерный изгиб локтей и потеря натяжения ягодиц, чтобы тренировка была безопасной и эффективной. Для начинающих достаточно одного-трех подходов по 5-10 повторений.

Ранее фитнес-тренер Егор Ходырев назвал четыре упражнения, которые могут помешать желающим похудеть достигнуть своей цели. Это наклоны с гантелями, которые закачивают косые мышцы живота и делают его больше, боковые экстензии в тренажере, наклоны у блока тренажера-кроссовера и приседания со штангой с большим весом.