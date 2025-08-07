Работавший в «Спартаке» испанский тренер назвал главную проблему российского футбола

Рианчо: Проблема российского футбола в желании копировать иностранные модели

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в московском «Спартаке» и казанском «Рубине», назвал главную проблему российского футбола. Его цитирует Sport24.

По словам специалиста, это желание копировать иностранные модели при воспитании юных игроков. «Создание своей футбольной модели должно основываться на особенностях и обычаях страны. Я не могу копировать латиноамериканский стиль, если мои игроки не латиноамериканцы», — посчитал Рианчо.

Ранее Рианчо сравнил стоимость жизни в Москве и Мадриде. «В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег», — сказал он.

Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Сначала он был ассистентом Массимо Карреры, а после его увольнения исполнял обязанности главного тренера на протяжении шести матчей. С 2009 по 2014 год он занимал должность тренера по физподготовке в казанском «Рубине».