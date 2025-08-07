Россиянин Хачанов победил третью ракетку мира и вышел в финал турнира ATP

Россиянин Карен Хачанов обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 7 августа, и продлилась три сета. Россиянин одержал победу со счетом 6:3, 4:6, 7:6. Соперники провели на корте 2 часа и 54 минуты.

Хачанов занимает 16-е место в рейтинге ATP. Зверев является третьей ракеткой мира. Соперником россиянина по финалу будет американец Бен Шелтон. В своем полуфинале он в двух сетах обыграл соотечественника Тейлора Фрица.

Ранее Хачанов оценил выступления в нейтральном статусе. Он отметил, что хотел бы выходить на корт под российским флагом.