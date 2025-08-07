Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хеккен
Сегодня
20:00 (Мск)
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Сегодня
19:30 (Мск)
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
16:05, 7 августа 2025Спорт

«Спартак» продал за 300 тысяч евро купленного 11 месяцев назад за 2 миллиона игрока

«Спартак» продал за 300 тысяч евро Мангаша, которого купил за 2 миллиона
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Португальский защитник Рикарду Мангаш перешел из московского «Спартака» в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщается на сайте зелено-белых.

Игрок подписал контракт с новой командой до 2029 года. В соглашении прописана сумма отступных — 60 миллионов евро. За «Спортинг» Мангаш будет играть под 91-м номером.

11 месяцев назад «Спартак» купил Мангаша у португальской «Витории». По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Тот же источник сообщает о том, что в «Спортинг» красно-белые продали футболиста за 300 тысяч евро. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона.

Мангаш провел за «Спартак» 19 матчей. В его активе — три забитых мяча. Красно-белые подчеркнули, что, помимо фиксированной суммы от «Спортинга», получат дополнительные выплаты в случае достижения определенных целей и перехода Мангаша в третий клуб в будущем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    В России предрекли новый конфликт на территории Кавказа

    Начальник российской колонии попал на допрос из-за обслуги

    В Москве взорвалось яйцо

    Российские войска окружили группировку ВСУ на одном из ключевых направлений

    Врач дал пять советов по повышению уровня гемоглобина

    Группа «Винтаж» заработает более 6 миллионов рублей на концерте в Дубае

    Трамп призвал к отставке главы Intel из-за подозрений в связях с Китаем

    Мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ попал на видео

    Бандитов посадили из-за проболтавшегося говорящего попугая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости