«Спартак» продал за 300 тысяч евро купленного 11 месяцев назад за 2 миллиона игрока

«Спартак» продал за 300 тысяч евро Мангаша, которого купил за 2 миллиона

Португальский защитник Рикарду Мангаш перешел из московского «Спартака» в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщается на сайте зелено-белых.

Игрок подписал контракт с новой командой до 2029 года. В соглашении прописана сумма отступных — 60 миллионов евро. За «Спортинг» Мангаш будет играть под 91-м номером.

11 месяцев назад «Спартак» купил Мангаша у португальской «Витории». По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Тот же источник сообщает о том, что в «Спортинг» красно-белые продали футболиста за 300 тысяч евро. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона.

Мангаш провел за «Спартак» 19 матчей. В его активе — три забитых мяча. Красно-белые подчеркнули, что, помимо фиксированной суммы от «Спортинга», получат дополнительные выплаты в случае достижения определенных целей и перехода Мангаша в третий клуб в будущем.