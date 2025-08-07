Священник заявил об исходящей от мигрантов опасности

Священник Островский: Мигранты ставят шариат выше российских законов

Мигранты представляют опасность для российского общества, считает священник РПЦ Павел Островский. На фрагмент эфира радио Sputnik с его участием обратил внимание Telegram-канал «Многонационал».

По словам Островского, в стране находятся миллионы иностранных работников, а также их семьи, которые «не признают нашу культуру». Он также привел статистические данные, согласно которым две трети мигрантов ставят шариат выше российских законов.

«Если вдруг им сейчас какой-нибудь там непонятный лидер духовный скажет, значит, вперёд, мигранты, выходите на улицы, они выйдут на улицы», — заявил священник. Тем самым он высказал мнение, схожее с мнением схиигумена Гавриила, который за свои слова был лишен подворья и подвергся критике со стороны командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Ранее Следственный комитет опубликовал обновленную статистику по совершаемым мигрантами преступлениям. По его данным, за пять месяцев 2025 года этот показатель увеличился на 10 процентов. Всего за указанный период уголовный закон нарушили 12,5 тысячи иностранцев.